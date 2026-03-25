Serdiana, deceduto il paracadutista rimasto gravemente ferito: aveva 51 anni

Tragedia a Is Paulis: il paracadutista classe 1975 è deceduto dopo lo schianto a Serdiana. La salma è stata sequestrata per le indagini dei Carabinieri

Si è spenta purtroppo ogni speranza per il paracadutista di 51 anni (classe 1975) protagonista del drammatico incidente avvenuto questa mattina presso il campovolo di Is Paulis, a Serdiana. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 e i disperati tentativi di rianimazione effettuati prima sul posto e poi durante il trasporto d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

L’atleta, un paracadutista esperto con centinaia di lanci alle spalle, si era recato al campo di prima mattina insieme ad alcuni amici. La dinamica, ora al vaglio degli inquirenti, sembra ricondurre a una manovra fatale nelle fasi conclusive dell’atterraggio. Dopo un lancio regolare da quattromila metri, l’uomo avrebbe effettuato un’improvvisa virata a poche decine di metri dal suolo; una manovra che ha causato una perdita di controllo della vela, facendolo precipitare rovinosamente a terra a velocità elevata.

I Carabinieri, intervenuti nell’immediatezza per i rilievi tecnici, hanno proceduto al sequestro della salma su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per verificare l’integrità dell’attrezzatura e stabilire se la tragedia sia stata causata da un errore umano, da un malore improvviso o da un’imprevista turbolenza atmosferica.

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