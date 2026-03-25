Trasporti, Truzzu attacca: “La Giunta lavora nel silenzio, vogliamo chiarezza”

Il futuro del sistema aeroportuale sardo accende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, ha lanciato una dura accusa nei confronti della presidente Alessandra Todde e della sua Giunta, denunciando una gestione “nell’ombra” dell’operazione di integrazione industriale degli scali isolani.

Al centro della polemica c’è la delibera n. 12/3 del 16 marzo 2026, con la quale la Giunta ha approvato un “Term Sheet” (un documento di intese preliminari) non vincolante per la creazione di una holding degli aeroporti sardi. Secondo Truzzu, nonostante l’Assessora ai Trasporti Barbara Manca avesse promesso la massima condivisione già a gennaio, i consiglieri regionali sarebbero ancora all’oscuro dei contenuti tecnici dell’accordo.

In particolare, Truzzu punta il dito sullo studio multidisciplinare (economico, finanziario e giuridico) consegnato alla Regione dallo studio legale LCA il 12 dicembre 2025. “Sono passati mesi e nessuno conosce ancora quello studio”, attacca l’esponente di FdI, che ha già inviato una lettera formale ai vertici della Regione per chiedere l’immediata messa a disposizione di tutti gli atti. “Qualunque decisione sul sistema aeroportuale non può avvenire in barba al popolo sardo e ai suoi rappresentanti”, conclude Truzzu, invocando un dibattito pubblico basato su dati certi e trasparenza totale.

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