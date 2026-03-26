Tragedia a Serdiana, chi era il paracadutista Simone Bacchiega

Si chiamava Simone Bacchiega, 51 anni, originario di Cremona, arrivato in Sardegna appena due giorni fa insieme ad alcuni amici per praticare la sua grande passione: il lancio col paracadute.

La tragedia si è consumata intorno alle 13 di ieri nel campo volo di Is Paulis, nel territorio di Serdiana. Bacchiega si era lanciato da circa 4.000 metri di altezza, un’operazione di routine per un paracadutista con alle spalle circa 600 lanci.

Secondo le prime ricostruzioni, la discesa sarebbe avvenuta regolarmente fino alle fasi finali. A circa 40 metri dal suolo, però, qualcosa è andato storto: una manovra errata avrebbe causato la perdita di controllo della vela, portando il 51enne a schiantarsi violentemente a terra.

I soccorsi e il dolore degli amici

La scena si è consumata sotto gli occhi degli amici, anche loro arrivati dalla Lombardia, e del personale della struttura. Immediato l’intervento con il defibrillatore da parte del responsabile del campo volo, poi l’arrivo del 118 in pochi minuti e la corsa in ospedale, dove il tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Dolianova, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le prime verifiche sembrano orientare gli investigatori verso l’ipotesi di un incidente dovuto a un errore umano, escludendo al momento responsabilità esterne. Bacchiega era considerato da chi lo conosceva un paracadutista prudente ed esperto. Si tratta del primo incidente mortale registrato nel campo volo di Is Paulis dalla sua apertura, avvenuta diversi decenni fa.

Il cordoglio

Nel pomeriggio è stata autorizzata la rimozione del corpo, trasferito nell’obitorio del cimitero di Serdiana. Sono stati gli amici stessi ad avvertire la famiglia tramite la sorella. Nelle prossime ore la salma tornerà a Cremona, dove verranno celebrati i funerali.

Bacchiega frequentava spesso la Sardegna per i suoi lanci, così come l’Emilia Romagna. Era anche appassionato di boxe e grande tifoso della Cremonese. Ampio il cordoglio sui social, soprattutto dalla sua città dove era molto conosciuto.

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