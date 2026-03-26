Quartu, braccialetto elettronico per 45enne accusato di maltrattamenti

Un uomo di 45 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Quartu Sant’Elena, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, al termine di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri.

Il provvedimento cautelare, eseguito nella serata del 25 marzo dai militari della stazione locale, riguarda gravi ipotesi di reato legate a atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe posto in essere nel tempo comportamenti vessatori nei confronti dei propri familiari, generando un clima costante di paura e tensione.

L’ordinanza prevede per l’indagato la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, strumento volto a garantire il rispetto delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Dopo essere stato rintracciato, il 45enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente riaccompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà permanere.

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