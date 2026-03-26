Policlinico, donazione anonima: 40 uova di Pasqua per i piccoli pazienti cardiopatici

Un gesto semplice ma carico di significato ha portato un momento di gioia nella Cardiologia Pediatrica del Policlinico Duilio Casula. In vista della Pasqua, un benefattore anonimo ha donato 40 uova di cioccolato destinate ai piccoli pazienti cardiopatici seguiti nella struttura.

Sarà la direttrice del reparto, Paola Neroni, a consegnare i doni ai bambini al termine delle visite, regalando così un momento di leggerezza in un contesto spesso delicato e carico di emozioni.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è proprio la dottoressa Neroni, ringraziando il benefattore “che anche quest’anno, con la sua generosa donazione, ha regalato non solo le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ma anche un sorriso e un momento di spensieratezza alle famiglie, alleviando il peso della visita e rendendo tutto più dolce”.

La Cardiologia Pediatrica, inserita nella Terapia intensiva neonatale diretta dal professor Vassilios Fanos, rappresenta un presidio fondamentale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiache in età evolutiva.

Come evidenziato dalla stessa specialista, i pazienti nella Cardiologia Pediatrica sono circa 700. Ci occupiamo di screening, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite a partire dalla fase prenatale sino all’età adolescenziale”. Ogni anno la struttura gestisce un volume significativo di attività: “Eseguiamo circa 5.500 prestazioni tra prime visite e visite di controllo, come ecocardio, ecocardio fetale, visita cardiologica, ECG, Holter ecg 24 ore, sia ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell’Aou di Cagliari che esterni”.

Un impegno costante che si affianca, in questa occasione, a un gesto di solidarietà capace di rendere più sereno il percorso di cura dei piccoli pazienti.

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