Convocati per Italia-Irlanda del Nord: la scelta di Gattuso su Caprile e Palestra

Convocati per Italia-Irlanda del Nord: la scelta di Gattuso su Caprile e...

Alle ore 20:45, nello stadio di Bergamo, la Nazionale italiana del Commissario tecnico Gennaro Gattuso scende in campo per la sfida playoff dei Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord; la vincente di questa sfida andrà poi a sfidare la vincente tra Galles e Bosnia per strappare un pass d’accesso alla Coppa del Mondo.

Per la gara odierna il Ct Gattuso ha diramato la lista dei convocati in cui non è stato inserito il portiere del Cagliari Elia Caprile che, di conseguenza, seguirà la sfida dalla tribuna. Tra i pali convocati Donnarumma, Carnesecchi e Meret.

Discorso diverso per l’altro rossoblù, Marco Palestra, che è stato convocato per la gara contro i nordirlandesi e fino all’ultimo si giocherà una maglia da titolare con l’esterno del Napoli Matteo Politano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it