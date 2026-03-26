Villamar, sorpreso a rubare all’interno della scuola: 36enne in manette

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Villamar ha portato, nelle prime ore di questa mattina, all’arresto in flagranza di un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare all’interno dell’Istituto Comprensivo del paese.

L’uomo si è introdotto furtivamente nel plesso scolastico forzando un ingresso e puntando immediatamente ai distributori automatici, dai quali aveva già asportato diversi generi alimentari. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, lo hanno bloccato prima che potesse dileguarsi.

Il colpo di scena è arrivato poco dopo, durante la perquisizione domiciliare: nell’abitazione del 36enne, i Carabinieri hanno rinvenuto un microscopio e altro materiale didattico. Le verifiche hanno confermato che gli oggetti erano stati rubati dallo stesso istituto in precedenti incursioni avvenute nelle scorse settimane. Il materiale è stato recuperato per essere restituito alla scuola, mentre l’uomo è stato condotto al Tribunale di Cagliari per il processo con rito direttissimo.

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