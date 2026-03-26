Cagliari, varati i primi tre autobus Ctm a idrogeno della Sardegna

La Sardegna tra le prime in Italia con i bus a idrogeno. Ctm presenta i nuovi mezzi per le linee 9 e 19: mobilità green tra Cagliari e l'area metropolitana

La Sardegna accelera sulla transizione ecologica con un primato nazionale: l’area metropolitana di Cagliari sarà la terza in Italia, dopo Bolzano e Bologna, a impiegare autobus alimentati a idrogeno per il trasporto pubblico locale. La novità è stata presentata ufficialmente questa mattina a Quartu Sant’Elena dal CTM, l’azienda che gestisce i collegamenti nel capoluogo e nei comuni dell’hinterland.

I primi tre autobus a emissioni zero entreranno in servizio tra circa un mese, una volta ultimate le pratiche di immatricolazione e completata la formazione specifica dei conducenti. I mezzi saranno impiegati su due direttrici strategiche per il traffico pendolare:

Linea 9: collegamento tra Cagliari e Decimomannu.

Linea 19: collegamento tra Quartu Sant’Elena e Assemini.

L’operazione segna un cambio di passo fondamentale per la qualità dell’aria nel Cagliaritano, riducendo drasticamente l’impatto ambientale su tratte ad alta densità di percorrenza e inserendo l’Isola nel ristretto gruppo di avanguardie tecnologiche europee per la mobilità sostenibile.

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