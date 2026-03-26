Cagliari, via libera al completamento lavori della linea 3 metro leggera

Il sistema di mobilità dell’area metropolitana di Cagliari segna un passo decisivo verso il potenziamento dei trasporti su ferro. La Giunta regionale ha infatti concesso il nulla osta definitivo per il completamento della Linea 3 della metropolitana leggera, approvando una deliberazione che chiude positivamente la complessa fase di verifica ambientale “ex post”.

Il provvedimento, che interessa il progetto presentato dall’Arst (Azienda Regionale Sarda Trasporti), stabilisce formalmente che l’opera non debba essere assoggettata a un’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Questa decisione conferma la sostenibilità tecnica e ambientale dell’intervento già realizzato e definisce le condizioni autorizzative necessarie per la ripresa immediata dei cantieri e la successiva chiusura dei lavori.

La Linea 3 rappresenta un asse fondamentale per il decongestionamento del traffico cittadino, collegando zone strategiche del capoluogo con i comuni limitrofi. Con questo atto amministrativo, si rimuovono gli ultimi ostacoli burocratici che avevano rallentato l’opera, garantendo ai cittadini una rete di trasporto più moderna, rapida e a basso impatto atmosferico.

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