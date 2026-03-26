Cagliari, prime idee per il mercato estivo: piace l’esterno di una big italiana

Il Cagliari, ancora immischiato nella lotta salvezza in questo campionato di Serie A in cui la squadra di mister Pisacane staziona al 15esimo posto, con 30 punti. Il distacco dalla “zona rossa” si è assottigliato a soli 3 punti con il terzultimo posto occupato dalla Cremonese, di recente passata sotto la guida di Giampaolo.
Tuttavia i rossoblù hanno iniziato a sondare il terreno in vista del prossimo mercato estivo con il Direttore sportivo Guido Angelozzi che avrebbe mostrato interesse verso un esterno di una big del nostro campionato.
Come anticipato dall’esperto di mercato Nicolò Schira si tratta del serbo classe 1992 Filip Kostic, in scadenza con la Juventus e in partenza a parametro zero dopo il 30 giugno. Sul giocatore interesse anche da parte di Como e Genoa.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it