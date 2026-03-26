Santa Giusta, grosso pino abbattuto dal vento nella piazza della Basilica

Stamattina, una raffica di eccezionale potenza ha abbattuto uno dei grandi pini storici situati nell’area verde antistante la Basilica di Santa Giusta. L’albero, un esemplare imponente, è crollato all’interno dei giardini come un fuscello; per fortuna, al momento del cedimento non transitava nessuno e non si registrano feriti, nonostante il grande spavento tra i residenti e i passanti.

L’episodio della Basilica è solo la punta dell’iceberg di una mattinata campale per il Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano. Le squadre di soccorso sono impegnate in decine di interventi su tutto il territorio provinciale per far fronte ai danni causati dal maltempo. Oltre agli alberi caduti che ostruiscono le carreggiate, si segnalano numerose tettoie e coperture divelte dalle abitazioni e dai capannoni industriali, che rappresentano un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Il vento ha causato pesanti disagi anche alla rete infrastrutturale. Molte linee elettriche sono fuori uso a causa della caduta di rami sui cavi o per il cedimento di alcuni pali, lasciando diverse zone dell’Oristanese senza corrente. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario fino a quando l’intensità delle raffiche non inizierà a calare.

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