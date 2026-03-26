Olbia, barricata in bagno per sfuggire all’aggressione di un uomo: fermato col taser

Momenti di autentico terrore si sono consumati nei giorni scorsi presso la stazione ferroviaria di Olbia, dove l’intervento della Polizia di Stato si è reso necessario per fermare un uomo in stato di forte alterazione psicofisica. L’allarme è scattato quando una donna, per sfuggire alla furia dell’esagitato, è stata costretta a barricarsi all’interno dei servizi igienici dello scalo, mentre l’uomo tentava con violenza di forzare la porta dall’esterno.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato, giunti prontamente sul posto, hanno individuato il soggetto, un cittadino straniero, che alla vista delle divise ha manifestato un atteggiamento immediatamente ostile e aggressivo. Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione per riportarlo alla calma, l’uomo ha rifiutato ogni collaborazione, costringendo i poliziotti a utilizzare il taser, il dispositivo a impulsi elettrici in dotazione, per immobilizzarlo in sicurezza e prevenire ulteriori pericoli per i presenti.

Una volta contenuto, l’uomo è stato sottoposto a controllo medico e accompagnato in ufficio. Sebbene non sia stato possibile accertare con assoluta certezza il tentativo di aggressione fisica alla donna, nei confronti del soggetto è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha causato anche l’interruzione di pubblico servizio, con il treno diretto a Chilivani che ha accumulato ritardi a causa delle fasi concitate dell’operazione.

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