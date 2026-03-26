Sport Cagliari, buone notizie per Belotti! L’attaccante si allena parzialmente in gruppo

Cagliari, buone notizie per Belotti! L’attaccante si allena parzialmente in gruppo

L'attaccante classe 1993 si allena parzialmente in gruppo e potrebbe addirittura puntare a una convocazione per il prossimo match contro il Sassuolo

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Cagliari Calcio

Buone notizie in casa Cagliari giungono dall’infermeria. L’attaccante classe 1993 sta bruciando le tappe per il suo ritorno in campo e si allena parzialmente insieme al gruppo squadra di mister Fabio Pisacane.

Belotti sta recuperando da un lunghissimo infortunio a seguito della rottura del legamento crociato avvenuto alla terza giornata di campionato, contro il Lecce, in cui il “Gallo” mise a segno una doppietta.

Per lui una settimana in più di lavoro grazie alla sosta per le Nazionali che bloccherà il campionato, con ripresa sabato 4 aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Se le condizioni di Belotti dovessero migliorare non sarebbe da escludere un suo ritorno tra i convocati già per il prossimo match.

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