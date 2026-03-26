Cagliari, buone notizie per Belotti! L’attaccante si allena parzialmente in gruppo

Buone notizie in casa Cagliari giungono dall’infermeria. L’attaccante classe 1993 sta bruciando le tappe per il suo ritorno in campo e si allena parzialmente insieme al gruppo squadra di mister Fabio Pisacane.
Belotti sta recuperando da un lunghissimo infortunio a seguito della rottura del legamento crociato avvenuto alla terza giornata di campionato, contro il Lecce, in cui il “Gallo” mise a segno una doppietta.
Per lui una settimana in più di lavoro grazie alla sosta per le Nazionali che bloccherà il campionato, con ripresa sabato 4 aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Se le condizioni di Belotti dovessero migliorare non sarebbe da escludere un suo ritorno tra i convocati già per il prossimo match.
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