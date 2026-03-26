Cagliari, via alla stagione della mobilità estiva: 109 rotte verso 96 paesi

109 rotte, 12 novità e 5 milioni di posti disponibili. Tra le nuove mete Tel Aviv, Nizza e Bordeaux per la stagione che prende avvio domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo segna l’avvio ufficiale della stagione estiva per lo scalo di Elmas, che si presenta ai nastri di partenza con una crescita imponente. L’offerta complessiva supera i 5 milioni di posti, segnando un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Il network dell’Aeroporto di Cagliari conterà quest’anno su 109 collegamenti totali verso 26 Paesi, distribuiti tra 68 rotte internazionali e 41 nazionali, grazie all’operatività di 31 diverse compagnie aeree.

Il piano di espansione prevede 12 novità di linea assolute. Sul fronte internazionale, la Francia si avvicina con i nuovi voli di easyJet per Bordeaux e Nizza, mentre l’Austria si aggiunge alla mappa grazie al collegamento di Eurowings su Salisburgo. La novità più prestigiosa riguarda il Medio Oriente: il vettore El Al (in collaborazione con Sun d’Or) attiverà infatti un volo diretto strategico per Tel Aviv.

Per quanto riguarda il mercato interno, si registra la forte ascesa di Aeroitalia, che lancia ben 7 nuove direttrici collegando Cagliari ad Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa. Anche Ryanair consolida la sua leadership sullo scalo con oltre 2,5 milioni di posti offerti e la nuova rotta per Forlì, che si aggiunge a un vasto ventaglio di conferme che spaziano dalle principali capitali europee come Madrid, Londra e Parigi, fino alle più importanti città d’arte e centri economici italiani.

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