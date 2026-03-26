Oristano, i Vigili del fuoco salvano un gatto intrappolato in uno scantinato allagato

Una mattinata di grande apprensione si è conclusa con un sospiro di sollievo ad Abbasanta. Intorno alle 11:30 di oggi, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha coordinato un delicato intervento di soccorso per trarre in salvo un gatto che risultava disperso dalla sera precedente. I proprietari, dopo ore di ricerche, sono riusciti a localizzare il piccolo felino seguendo i suoi miagolii disperati provenienti dall’interno di un edificio semiabbandonato della zona.

Una volta giunti sul posto, i vigili del distaccamento locale hanno individuato l’animale bloccato in uno scantinato completamente invaso dall’acqua, con un livello che superava il metro e mezzo. Data la profondità e la pericolosità dell’ambiente, sono entrati in azione due operatori con assetto SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale), una specializzazione tecnica solitamente impiegata durante le alluvioni o per interventi in fiumi e specchi d’acqua.

I soccorritori, dotati di equipaggiamento stagno e protezioni specifiche, sono riusciti a raggiungere il gatto, visibilmente provato dal freddo e dalla lunga permanenza nell’acqua, portandolo finalmente all’asciutto. Il felino è stato riconsegnato ai padroni per le cure necessarie, mettendo fine a una disavventura che avrebbe potuto avere un esito tragico senza il tempestivo intervento dei professionisti del soccorso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it