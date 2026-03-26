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Oristano, i Vigili del fuoco salvano un gatto intrappolato in uno scantinato allagato

Intervento dei Vigili del Fuoco di Abbasanta per salvare un gatto intrappolato in un edificio allagato. Recuperato dai sommozzatori SFA in 1,5 metri d'acqua

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Redazione Cagliaripad
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Una mattinata di grande apprensione si è conclusa con un sospiro di sollievo ad Abbasanta. Intorno alle 11:30 di oggi, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha coordinato un delicato intervento di soccorso per trarre in salvo un gatto che risultava disperso dalla sera precedente. I proprietari, dopo ore di ricerche, sono riusciti a localizzare il piccolo felino seguendo i suoi miagolii disperati provenienti dall’interno di un edificio semiabbandonato della zona.

Una volta giunti sul posto, i vigili del distaccamento locale hanno individuato l’animale bloccato in uno scantinato completamente invaso dall’acqua, con un livello che superava il metro e mezzo. Data la profondità e la pericolosità dell’ambiente, sono entrati in azione due operatori con assetto SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale), una specializzazione tecnica solitamente impiegata durante le alluvioni o per interventi in fiumi e specchi d’acqua.

I soccorritori, dotati di equipaggiamento stagno e protezioni specifiche, sono riusciti a raggiungere il gatto, visibilmente provato dal freddo e dalla lunga permanenza nell’acqua, portandolo finalmente all’asciutto. Il felino è stato riconsegnato ai padroni per le cure necessarie, mettendo fine a una disavventura che avrebbe potuto avere un esito tragico senza il tempestivo intervento dei professionisti del soccorso.

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