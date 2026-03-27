Esordio in Nazionale per Palestra: “Devo tutto al Cagliari, emozioni uniche”

Marco Palestra, laterale destro del Cagliari classe 2005, ha fatto il suo esordio assoluto con la Nazionale italiana maggiore nella prima gara dei playoff Mondiali vinta contro l’Irlanda del Nord.

La squadra del Ct Gennaro Gattuso passa alla “finale” contro la Bosnia imponendosi per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Tonali e Kean. Al minuto 83 arriva anche il momento dell’esterno rossoblù che rileva Politano e debutta con la maglia azzurra; subito una grandissima giocata per Palestra che arpiona splendidamente un cross di Dimarco per poi servire a centro area Pio Esposito, ma il controllo sbagliato dell’attaccante vanifica una bella azione.

“Devo tutto al Cagliari per questo esordio in Nazionale. Questi giorni sono stati fantastici, tutti mi hanno fatto sentire parte della squadra come se fossi qui da tempo. L’emozione del debutto è unica, sono contento perché siamo passati ed è la cosa fondamentale”, ha dichiarato Palestra a SkySport.

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