Forte vento a Senorbì, sradicati pannelli fotovoltaici e auto danneggiate

Le forti raffiche di vento che continuano a sferzare il Sud Sardegna hanno causato momenti di grande tensione nell’area industriale di Senorbì. Intorno alle 16:00 di ieri, una potente folata ha letteralmente sradicato 11 pannelli fotovoltaici dal tetto di una struttura che ospita uno studio odontoiatrico. I pesanti moduli sono stati proiettati a diversi metri di distanza, precipitando nel parcheggio sottostante e investendo alcune autovetture in sosta.

Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti persone nel raggio d’azione dei pannelli, evitando così conseguenze drammatiche. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas sono intervenuti tempestivamente per delimitare l’area interessata dai detriti e procedere alla messa in sicurezza di ciò che restava dell’impianto sul tetto, prevenendo ulteriori distacchi.

La giornata è stata campale per l’intero Comando di Cagliari. Oltre all’episodio di Senorbì, le squadre della sede centrale e dei distaccamenti provinciali sono state impegnate in decine di interventi nell’hinterland cagliaritano per la caduta di pali dell’illuminazione pubblica e numerosi alberi che hanno invaso le carreggiate, creando seri pericoli per la circolazione stradale.

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