Serra (Fi) attacca Massimo Zedda: “Pensa a tutto tranne che a Cagliari”

Alessandro Serra (Forza Italia) attacca il sindaco di Cagliari Massimo Zedda: "Meno spot sulla Palestina e più cura per strade e rifiuti". Scontro sulla nave MSC Vega

Il clima politico a Cagliari si scalda attorno alla vicenda della nave Msc Vega e alle ispezioni per il presunto trasporto di materiale bellico. Il segretario cittadino di Forza Italia, Alessandro Serra, ha rilasciato una dura dichiarazione contro il sindaco Massimo Zedda, accusandolo di privilegiare la propaganda ideologica e i temi di politica internazionale a scapito della gestione amministrativa del capoluogo.

Secondo l’esponente azzurro, nei quasi due anni di mandato la giunta si sarebbe concentrata eccessivamente su scenari globali — dalla Palestina ai referendum, fino al controllo dei container in porto — trascurando i problemi quotidiani dei residenti. Serra dipinge un quadro critico della realtà urbana attuale, citando esplicitamente lo stato delle strade, la carenza di illuminazione pubblica in interi quartieri e l’accumulo di rifiuti non gestito correttamente.

“Serve meno propaganda e più lavoro concreto”, incalza il segretario di Forza Italia, sottolineando che Cagliari non ha bisogno di un “sindaco che giochi a fare l’ONU in miniatura”, ma di risposte tangibili sulle manutenzioni ordinarie. L’attacco chiude con un appello alla serietà amministrativa, definendo le recenti uscite del primo cittadino come semplici “passerelle” mediatiche che non risolvono i disagi dei cittadini cagliaritani.

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