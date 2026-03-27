Paura a Bortigali, attentato incendiario verso l’auto di un consigliere comunale

Una notte di violenza ha scosso la comunità di Bortigali. Intorno alle 2:00 di questa notte, un attentato incendiario ha colpito la famiglia di Tonio Floris, 61 anni, stimato consigliere comunale e dipendente di un’azienda locale di mangimi. Il rogo è partito da una FIAT Grande Punto bianca parcheggiata in via Grazia Deledda, distruggendola completamente.

La rapidità delle fiamme ha fatto sì che l’incendio si propagasse in pochi istanti a una Nissan Terrano parcheggiata a breve distanza, di proprietà del figlio del consigliere, causandole gravi danni. L’episodio ha destato profondo sdegno in paese, poiché colpisce un rappresentante delle istituzioni locali noto per il suo impegno civile e professionale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio ed evitare che le fiamme raggiungessero le abitazioni vicine. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le indagini, effettuando i rilievi tecnici per confermare la matrice dolosa dell’evento e risalire ai responsabili. Un gesto che viene interpretato non solo come un’intimidazione personale, ma come un attacco alla serenità dell’intera convivenza civile di Bortigali.

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