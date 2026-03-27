Nuoro, 71enne investito mentre attraversava la strada: ricovero in ospedale

Un grave incidente stradale ha scosso il tardo pomeriggio di ieri nel centro di Nuoro, precisamente all’incrocio tra via Deffenu e via Veneto. Un uomo di 71 anni è rimasto vittima di un violento investimento mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali.

Secondo i rilievi effettuati, una donna di 57 anni alla guida di una Volkswagen Polo ha travolto il pedone proprio durante l’attraversamento. L’impatto è stato talmente energico da sbalzare l’anziano contro un’altra autovettura parcheggiata a poca distanza. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto l’equipe sanitaria del GIES di Nuoro.

I soccorritori hanno stabilizzato il ferito sul luogo del sinistro prima di disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Francesco. L’uomo, che ha riportato un serio trauma toracico, è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico urbano, che ha subito pesanti rallentamenti per l’intera durata delle operazioni di soccorso.

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