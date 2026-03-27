Sassari, guardia giurata accoltellata da uno studente: il giovane si lancia nel vuoto

Un episodio di inaudita violenza ha sconvolto la mattinata nel centro storico di Sassari. All’interno di una struttura dell’Ersu (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) che ospita numerosi studenti, un giovane residente ha improvvisamente aggredito la guardia giurata in servizio di sorveglianza. Secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile, il ragazzo avrebbe colpito il vigilante con un’arma da taglio per poi compiere un gesto estremo, lanciandosi nel vuoto da un’altezza considerevole.

La scena, consumatasi in un orario di punta in un’area densamente frequentata tra via Rosello e via Lamarmora, ha gettato nel panico residenti, commercianti e i molti studenti presenti. I testimoni hanno descritto momenti di puro terrore e una forte tensione emotiva tra i passanti rimasti visibilmente provati dall’accaduto.

I soccorsi del 118 sono intervenuti con estrema rapidità. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata in condizioni critiche a causa della caduta. La guardia giurata, pur riportando ferite da taglio, è stata prontamente medicata e, fortunatamente, non risulta essere in pericolo di vita. Gli investigatori della Questura sono ora al lavoro per analizzare i rilievi e raccogliere testimonianze utili a comprendere il movente di un gesto così drammatico e improvviso.

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