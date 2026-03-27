Quartu, viola il divieto di avvicinamento ai genitori: 43enne in manette

Si è conclusa con la convalida dell’arresto l’udienza per direttissima nei confronti di un 43enne di Quartu Sant’Elena, già noto alle Forze di Polizia, fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. L’uomo è stato colto in flagranza di reato per aver ignorato sistematicamente le misure cautelari a cui era sottoposto a tutela dei propri familiari.

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, quando i militari, durante i consueti servizi di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione dei genitori dell’uomo. Nonostante il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria gli imponesse il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime e il contestuale divieto di dimora nell’intero comune di Quartu, il 43enne è stato sorpreso proprio all’interno delle mura domestiche.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto immediato, trasferendo l’uomo in caserma per le formalità di rito e trattenendolo nelle camere di sicurezza. Davanti al Giudice, l’arresto è stato confermato e sono stati concessi i termini a difesa in attesa del processo. Questo intervento sottolinea l’efficacia del monitoraggio costante sui soggetti sottoposti a misure restrittive, fondamentale per prevenire possibili escalation di violenza domestica.

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