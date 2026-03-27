Dagli eroi dello Scudetto a Palestra: il viaggio dei rossoblù nella Nazionale italiana

Un legame quello tra il Cagliari e la Nazionale italiana che parte dagli eroi dello Scudetto 1970 fino ai giorni nostri con l'esordio di Palestra

Il legame tra il Cagliari e la Nazionale italiana attraversa oltre mezzo secolo di storia del calcio. Nonostante non sia una delle grandi potenze del campionato, il club rossoblù ha spesso rappresentato una fucina di talenti capaci di arrivare fino alla maglia azzurra, lasciando un segno significativo nel panorama calcistico nazionale.

Il momento più alto coincide con l’epoca dello scudetto del 1970, quando il Cagliari divenne un vero e proprio serbatoio per l’Italia. Il simbolo di quella squadra resta Gigi Riva, ancora oggi miglior marcatore della Nazionale, affiancato da giocatori come Cera, Domenghini e Albertosi. In quegli anni, la presenza di diversi rossoblù in azzurro era una costante.

Dopo quel periodo d’oro, il contributo del Cagliari si è fatto più discontinuo, ma non è mai venuto meno. Tra anni ’90 e 2000, alcuni giocatori riuscirono comunque a ritagliarsi spazio in Nazionale, con picchi come quello del portiere Federico Marchetti, protagonista anche a livello internazionale.

Negli anni più recenti, il club ha ritrovato visibilità grazie a talenti come Nicolò Barella, diventato uno dei punti fermi dell’Italia campione d’Europa 2020, oltre a giocatori come Astori, Cragno e Pavoletti che hanno vestito l’azzurro durante la loro esperienza in Sardegna. Tra i rossoblù in Nazionale figura anche Andrea Cossu, che nel 2010 sfiorò anche la partecipazione al Mondiale in Sudafrica venendo inserito da Lippi nella lista dei pre-convocati ma poi escluso dal definitivo elenco dei 23 azzurri.

Oggi il numero di convocati è più contenuto (attualmente si registrano Elia Caprile e Marco Palestra, al suo debutto assoluto con la Nazionale maggiore), ma il Cagliari continua a confermarsi una realtà capace di valorizzare calciatori italiani. Un filo diretto con la Nazionale che, pur tra alti e bassi, resta vivo e rappresenta una parte importante della storia del club.

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