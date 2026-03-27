Sassari, scontro tra due auto: due feriti in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata a Sassari, dove intorno alle 11:30 due vetture si sono scontrate in via Poligono. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale, che ha lavorato per liberare una delle conducenti rimasta incastrata nell’abitacolo a seguito dell’impatto.

La donna è stata estratta dalle lamiere e affidata immediatamente alle cure del personale sanitario, giunto con due ambulanze. Dopo le operazioni di soccorso, entrambi gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti e cure.

I Vigili del fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre gli agenti della Polizia Locale di Sassari si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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