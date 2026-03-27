Quartu, acqua nella rete gas: guasto risolto | Abbanoa: “Ecco cosa è successo”

Emergenza a Quartu Sant’Elena, Abbanoa individua e ripara il guasto che ha immesso acqua nella rete gas: "Lavori fatti male da altre ditte"

Si è conclusa positivamente l’emergenza che nei giorni scorsi aveva interessato Quartu Sant’Elena, dove un guasto aveva provocato l’immissione di acqua potabile nella rete del gas.

Il gestore della rete sta ora completando le operazioni di spurgo e bonifica delle condotte, passaggi fondamentali per garantire il ritorno alla piena normalità del servizio per tutte le utenze coinvolte.

Per affrontare la criticità, Abbanoa ha attivato una task force composta da tecnici specializzati e squadre di pronto intervento. In 10 giorni sono stati eseguiti oltre 20 interventi mirati, affiancati da attività di ricerca perdite con strumenti avanzati come geofoni e correlatori. Le operazioni di sezionamento della rete hanno consentito di individuare con precisione il punto critico.

“Le numerose manovre complesse di sezionamento della rete hanno portato ad individuare e isolare il comparto critico localizzando il punto di rottura in via Napoli, ben lontano dall’area nella quale si è manifestato il problema nei giorni scorsi”

La causa

Dalle verifiche è emersa anche l’origine del problema. “L’indagine, tra l’altro, ha accertato che il problema è stato originato da un danneggiamento avvenuto durante i precedenti lavori di posa della rete gas e della fibra ottica da parte delle ditte allora incaricate”

In particolare, una riparazione non conforme avrebbe causato nel tempo il cedimento della tubazione idrica, con conseguente infiltrazione nella rete del gas. “In quell’occasione, durante gli scavi era stata danneggiata una tubazione della rete idrica, ma la riparazione da parte dell’impresa che stava realizzando le linee del gas e della fibra ottica, non era stata eseguita in modo non conforme agli standard tecnici: un allaccio in multistrato era stato infatti ripristinato impropriamente con uno spezzone in polietilene e monogiunti non idonei alla pressione nominale”

Rete in ripristino

Secondo quanto chiarito dal gestore, le criticità non sarebbero legate a carenze manutentive di Abbanoa, “ma a un intervento errato di ditte terze (Gas/Fibra) che hanno operato in precedenza sulla sede stradale. Abbanoa è intervenuta come parte attiva e risolutiva con uno sforzo tecnologico e umano notevole”.

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