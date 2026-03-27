Prima pagina Incendio in un chiosco-bar a Guspini: intervento dei Vigili del fuoco (Video)

Incendio in un chiosco-bar a Guspini: intervento dei Vigili del fuoco (Video)

Grosso incendio in un chiosco-bar nei giardini di via Marconi a Guspini: i Vigili del fuoco intervengono e mettono in sicurezza bombole di Gpl

Di
Redazione Cagliaripad
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Momenti di apprensione questa mattina a Guspini, dove un incendio ha interessato un chiosco-bar situato all’interno dei giardini pubblici di via Marconi. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa del Distaccamento di Sanluri, che ha avviato immediatamente le operazioni di spegnimento del rogo. Durante le fasi dell’intervento, i pompieri hanno individuato alcune bombole di Gpl nelle vicinanze della struttura, provvedendo a rimuoverle con rapidità per scongiurare il rischio di esplosioni e limitare i danni.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di bonifica dell’area, eliminando eventuali focolai residui e procedendo alla messa in sicurezza del sito. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, ancora da determinare.

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