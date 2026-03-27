Visite istituzionali in Comune e Prefettura: focus su integrazione e scambi nel Mediterraneo

Cagliari accoglie la console del Marocco, visite in Municipio e Prefettura

Si consolidano i rapporti istituzionali e culturali tra la città di Cagliari e il Regno del Marocco grazie alla visita ufficiale della console generale Soad Souleimani, protagonista di una giornata di incontri tra Palazzo civico e Prefettura.

L’esponente diplomatica è stata ricevuta dal sindaco Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda, in occasione delle attività consolari previste nella sala Exte del Municipio. Un incontro che ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e di rafforzamento dei legami tra le due realtà affacciate sul Mediterraneo.

Nel corso del colloquio, la console ha espresso apprezzamento per l’accoglienza garantita negli anni alla comunità marocchina residente nel territorio, sottolineando l’importanza della collaborazione con l’amministrazione locale. Da parte sua, il primo cittadino ha ribadito la volontà di proseguire lungo il percorso già avviato, puntando su scambi culturali ed economici sempre più strutturati.

A suggellare l’incontro, il sindaco ha donato alla rappresentante diplomatica una pubblicazione dedicata alla figura di Ottone Bacaredda, con particolare riferimento alla storia del palazzo municipale, che la console ha avuto modo di visitare.

La giornata istituzionale è proseguita in Prefettura, dove la console Souleimani è stata accolta dal prefetto Paola Dessì. Anche in questo caso il clima dell’incontro è stato cordiale e costruttivo, con un confronto incentrato su temi di interesse comune, tra cui l’inclusione della comunità marocchina nella provincia cagliaritana.

Durante il colloquio è stata ribadita l’importanza del dialogo tra istituzioni come strumento chiave per favorire integrazione, coesione sociale e convivenza pacifica, elementi fondamentali in un contesto sempre più multiculturale.

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