Meteo Sardegna, miglioramenti in questo weekend: temperature in rialzo

Le condizioni meteorologiche sulla Sardegna volgono finalmente verso un deciso miglioramento, dopo giorni segnati dal brusco ritorno del freddo e dalle raffiche di burrasca. Sebbene il vento continui a soffiare dai quadranti settentrionali, la sua intensità è destinata a calare progressivamente nelle prossime ore. I mari restano ancora mossi o agitati, in particolare lungo i versanti settentrionali e occidentali dell’Isola.

Il fine settimana si preannuncia decisamente più tranquillo e caratterizzato da ampie zone di sereno su gran parte del territorio regionale. Per la giornata di oggi, sabato 28 marzo, è previsto un rialzo termico: le temperature torneranno a essere relativamente miti, guadagnando diversi gradi rispetto alle minime invernali registrate durante il picco della tempesta. Sarà l’occasione per lasciarsi alle spalle il gelo che ha imbiancato Gennargentu e Limbara.

La domenica inizierà all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, è atteso l’arrivo di una nuova copertura nuvolosa che interesserà dapprima i settori occidentali, dove non si escludono deboli piogge locali. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un temporaneo rinforzo dei venti, che resteranno comunque lontani dai picchi critici dei giorni scorsi, senza destare particolari preoccupazioni per la sicurezza.

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