Cagliari, Esposito: “Ho scelto la Sardegna perché volevo un ambiente caloroso”

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo primo periodo in Sardegna, del rapporto con i tifosi, allenatore e compagni

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato della sua prima stagione in rossoblù e sulla decisione presa la scorsa estate di venire in Sardegna. Tra le altre anche il suo rapporto con Pisacane, i compagni e tifosi nelle sue parole a PodCasteddu.

Scelta di Cagliari: “Ho fatto questa scelta perché io sono sempre stato uno caloroso e mi piace il rapporto con la gente. Mi piace andare in un ambiente caldo, è fastidioso anche per gli ospiti. Tutti mi han parlato benissimo di Cagliari”.

Il gruppo squadra: “Sono andato a vedere la rosa del Cagliari, conoscevo tutti, almeno una partita con loro avevo giocato. Io credo nel destino, quindi sì, secondo me, il gruppo alla fine fa la differenza e lo stiamo dimostrando anche con tutti i problemi che stiamo avendo, soprattutto a livello di infortuni”.

L’accoglienza dei tifosi: “È stato bellissimo per me perché è la prima volta che mi è capitato, c’era veramente tanta gente ed è stato un bel abbraccio tra me e la gente che è un po’ quello che cercavo, cercavo questa coesione”.

Rapporto con Pisacane: “Abbiamo un bellissimo dialogo sempre nel rispetto dei ruoli perché è giusto averlo. Scherziamo, mi prende in giro soprattutto per come mi vesto, però non capisco il perché”.

Messaggio ai tifosi: “Ai tifosi del Cagliari sicuramente c’è da dire grazie perché quest’anno non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Chiedo a nome di tutta la squadra è il supporto, continuare a supportarci perché noi in questo momento ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno del dodicesimo uomo in campo, soprattutto in casa. Abbiamo bisogno che ci date quella spinta che in questo momento ci serve per raggiungere l’obiettivo”.

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