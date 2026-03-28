Alghero, neonato in pericolo di vita: volo d’urgenza verso Genova

Nelle prime ore di ieri si è conclusa con successo una delicatissima operazione di soccorso aereo che ha visto protagonista un neonato di appena un giorno di vita. Il piccolo, ricoverato presso la Clinica Neonatologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, si trovava in imminente pericolo di vita e necessitava di cure ultraspecialistiche non disponibili nell’Isola.

Il trasferimento è stato disposto con la massima urgenza verso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, centro di eccellenza internazionale. Per accorciare i tempi e garantire la massima sicurezza, è intervenuto un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Alghero.

Il neonato ha viaggiato all’interno di una speciale incubatrice, costantemente monitorato e assistito da un’equipe medica dedicata che ne ha garantito la stabilità dei parametri vitali durante il volo fino a Pisa, da dove ha poi raggiunto il capoluogo ligure.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it