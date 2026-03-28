Sardara, rubava la corrente per alimentare l’esercizio commerciale: 70enne arrestato

Un’operazione congiunta tra i Carabinieri della Stazione di Sardara e i tecnici della società di distribuzione elettrica ha portato, nella serata di ieri, all’arresto in flagranza di un uomo di oltre 70 anni. L’accusa è di furto aggravato di energia elettrica, un reato scoperto al termine di un’indagine mirata nata da anomalie nei consumi registrate sulla rete locale.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo aveva ideato un sistema ingegnoso ma altamente illecito: un allaccio abusivo posizionato direttamente “a monte” del proprio contatore. Questo stratagemma permetteva di prelevare corrente dalla rete esterna prima che passasse attraverso i sistemi di misurazione, alimentando così l’intero esercizio commerciale di sua proprietà a costo zero.

Si stima che la manomissione fosse attiva da diversi anni, causando un danno economico ingente al gestore del servizio. Dopo la messa in sicurezza dell’impianto da parte dei tecnici, l’anziano commerciante è stato condotto in caserma e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari. In mattinata è prevista l’udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari.

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