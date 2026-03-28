Dramma a Porto Torres, malore fatale per un macellaio mentre sistemava la carne

Una serata di profondo dolore ha colpito la comunità di Porto Torres, in particolare lo storico quartiere del Villaggio Satellite. Un uomo di 67 anni, stimato macellaio e figura molto conosciuta nella zona, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo all’interno della sua attività commerciale in via Emilia.

I fatti si sono consumati nel pomeriggio di venerdì 27 marzo. L’uomo si trovava nella sua macelleria, intento a preparare il banco e a sistemare la merce per l’apertura serale. Per lavorare con maggiore tranquillità, aveva abbassato parzialmente la serranda del locale. È stato proprio in quei momenti di solitudine che un infarto fulminante lo avrebbe colpito, facendolo accasciare a terra nei pressi della cella frigorifera.

L’allarme è scattato solo intorno alle 22:00, quando la madre, non vedendolo rientrare a casa e non ricevendo risposta alle chiamate, si è preoccupata e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo vani: il decesso risaliva verosimilmente a qualche ora prima. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, dove l’uomo era apprezzato per la sua professionalità e la sua affabilità.

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