Cagliari, incendio al piano terra di una palazzina: ci sono due feriti gravi

Un grave incendio ha colpito una palazzina in via Temo, a Cagliari, poco prima della mezzanotte di ieri. Le fiamme sono divampate in un appartamento situato al piano terra, generando momenti di estrema tensione per i residenti dello stabile. Sul posto è intervenuta con massima urgenza la squadra di pronto intervento del Distaccamento Cittadino Portuale.

Gli operatori, penetrati nell’alloggio invaso dal fumo, hanno individuato un uomo privo di sensi. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso all’interno dell’appartamento, prima di affidarlo ai sanitari dell’ambulanza medicalizzata Mike 20, che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Anche una donna, che era riuscita a mettersi in salvo all’esterno prima dell’arrivo dei soccorsi, è stata trasferita d’urgenza in ospedale, anch’essa in codice rosso, per le cure del caso.

L’incendio, che ha interessato arredi e alcuni elettrodomestici, è stato circoscritto e spento dai pompieri, evitando che il rogo si propagasse ai piani superiori della palazzina. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono stati avviati i rilievi tecnici per stabilire le esatte cause che hanno innescato la combustione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it