Cagliari, sorpreso a rubare in auto: arrestato | Non era la prima volta

Un 30enne di origine algerina è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso a rovistare in un'auto: l'uomo non è nuovo a simili episodi

Nuovo episodio di microcriminalità nel centro di Cagliari, dove nella serata del 28 marzo i Carabinieri hanno arrestato un 30enne di origini algerine, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112, che indicava la presenza di un uomo intento a rovistare all’interno di un’auto parcheggiata.

I militari della Sezione Radiomobile, con il supporto della Stazione di Cagliari-Villanova, sono intervenuti rapidamente riuscendo a bloccare il sospetto prima che potesse allontanarsi. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire diversi oggetti appena sottratti dall’abitacolo del veicolo: un orologio da polso, una torcia elettrica, un telecomando per cancelli automatici e alcuni farmaci. Tutto il materiale è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Il 30enne non è nuovo a episodi simili. Già lo scorso 14 marzo era stato protagonista di due furti ravvicinati: inizialmente denunciato per un colpo su auto e per aver aggredito i militari durante l’identificazione, era tornato a colpire poche ore dopo, venendo sorpreso mentre svaligiava un furgone e arrestato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it