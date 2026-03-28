Simaxis, malore fatale in bici: muore il medico Sergio Puddu

Dramma lungo la statale 388, all’altezza di Simaxis, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre rientrava da un giro in bicicletta con alcuni amici.

La vittima è Sergio Puddu, medico di base a Santa Giusta. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo mentre percorreva la strada insieme al gruppo. I primi a intervenire sono stati proprio gli amici ciclisti, che hanno tentato di prestare aiuto in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il medico non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Santa Giusta, dove il dottor Puddu era conosciuto e stimato per la sua attività professionale e il rapporto con i pazienti.

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