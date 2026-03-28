Cagliari, aggressione in piazza Yenne: imprenditore picchiato in pieno centro

Aggressione in pieno giorno a Cagliari in piazza Yenne: il titolare di uno dei locali del centro è stato colpito da una persona che si è poi data alla fuga

Momenti di forte tensione questa mattina nel cuore di Cagliari, dove intorno alle 12 un gestore di un locale è stato brutalmente aggredito in piazza Yenne.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito con calci e pugni, anche quando si trovava già a terra, sotto gli occhi di numerosi passanti presenti nella piazza, particolarmente affollata a quell’ora.

Al momento non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. L’autore del gesto si è dato alla fuga subito dopo l’accaduto, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile, anche attraverso le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

L’imprenditore è stato soccorso e trasferito in pronto soccorso per le cure del caso. Non sono state diffuse al momento informazioni dettagliate sulle sue condizioni.

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