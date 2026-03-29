Quartu, inaugurata la piazza intitolata a Natale Dessì

A Quartu Sant’Elena nasce un nuovo luogo della memoria collettiva. Nel quartiere di Quartello, all’incrocio tra via Italia e via Norvegia, è stata inaugurata ieri la piazza dedicata al giornalista Natale Dessì, figura storica dell’informazione locale e profondamente legata alla comunità quartese.

Alla cerimonia hanno partecipato amministratori, rappresentanti istituzionali e la famiglia Dessì, con i figli Giuseppe ed Emanuele, anch’egli noto giornalista, e i nipoti protagonisti dello scoprimento della targa commemorativa. Un momento carico di emozione, che ha trasformato uno spazio urbano in un simbolo condiviso di identità e riconoscenza.

L’iniziativa, proposta dalla presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni e approvata dalla Commissione toponomastica, rappresenta un riconoscimento ufficiale al lavoro e ai valori del giornalista. Durante l’inaugurazione, Murgioni ha ricordato Dessì con parole sentite: “Nell’intitolare questa piazza non vogliamo solo scoprire una targa, ma dare un nome, e custodire una memoria, la memoria di un uomo giusto, di un uomo perbene, di un uomo che ha saputo raccontare la nostra città con passione”.

Un ricordo condiviso anche dal sindaco Graziano Milia, che ha sottolineato il legame personale e professionale con Dessì. “Natale Dessì era davvero una bella persona, alla quale io ho voluto tanto bene, e sono convinto gli abbia voluto bene tutta la città. Una persona schietta, franca, con la quale potevano nascere anche discussioni molto aspre, ma sempre molto utili”.

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