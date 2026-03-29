Serie C, Torres-Livorno 3-1: Di Stefano firma una tripletta clamorosa

La Torres supera il Livorno 3-1 grazie alla tripletta di Di Stefano nei primi 15 minuti e conquista punti fondamentali per la salvezza

La Torres conquista una vittoria fondamentale nella corsa salvezza battendo il Livorno per 3-1 al termine di una gara dominata soprattutto nella prima frazione. Protagonista assoluto del match è Lorenzo Di Stefano, autore di una tripletta fulminea che ha indirizzato la sfida già nei primi minuti.

Partenza travolgente dei sassaresi, capaci di mettere in ginocchio gli avversari nel giro di un quarto d’ora. Al 7’, al 14’ e al 15’ Di Stefano colpisce con precisione e freddezza, firmando tre reti che ipotecano il successo e lasciano il Livorno senza possibilità di reazione immediata.

Nel secondo tempo, complice anche il largo vantaggio, la Torres abbassa il ritmo e gestisce il risultato con ordine. Gli ospiti provano a rientrare in partita e trovano il gol al 63’ con un calcio di rigore trasformato da Di Carmine, ma la reazione non basta a riaprire il match.

Una gestione intelligente nella ripresa consente ai rossoblù di amministrare senza affanni il vantaggio maturato, portando a casa tre punti pesantissimi che valgono, almeno temporaneamente, l’uscita dalla zona playout.

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