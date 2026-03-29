Obert, delusione Slovacchia: “Ora penso solo alla salvezza col Cagliari”

Amarezza per l’eliminazione, ma anche consapevolezza della crescita personale e della fiducia del Cagliari. È questo il doppio binario su cui si muovono le parole di Adam Obert, difensore rossoblù intervenuto ai canali ufficiali della nazionale slovacca dopo l’uscita di scena dagli spareggi per i Mondiali 2026.

La Slovacchia ha visto svanire il sogno iridato al termine di una sfida combattuta contro il Kosovo, conclusa con un rocambolesco 4-3. Obert, rimasto in campo per tutta la partita, non ha nascosto la delusione per una gara difficile da gestire, soprattutto dal punto di vista difensivo. “Abbiamo avuto momenti positivi, ma non siao riusciti a gestire per come l’avevamo preparata. Il Kosovo ha sfruttato le occasioni e non siamo riusciti a rimontare“.

Nonostante la delusione con la nazionale, il difensore slovacco sta vivendo una stagione importante con il club. “Cerco sempre di dare il meglio di me a prescindere da dove mi mette l’allenatore. Ultimamente ho imparato molto giocando sulla fascia sinistra. Mi sento più a mio agio quando giochiamo con tre centrali, il difensore è un ruolo che svolgo da quando ero bambino“.

A confermare la fiducia nei suoi confronti è arrivato anche il recente rinnovo contrattuale fino al 2030, segnale chiaro della volontà del club di puntare su di lui nel lungo periodo. “Cerco di ripagare la fiducia. Il prolungamento del contratto è sempre una soddisfazione, significa che il club è felice del rendimento. Fino alla fine del campionato darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari, poi vedremo cosa succederà dopo“.

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