Capoterra, rottami di elicottero riemergono dopo le mareggiate: il mistero

Un ritrovamento inatteso riapre uno dei casi più enigmatici della storia recente della Sardegna. A distanza di oltre trent’anni dalla scomparsa del velivolo della Guardia di Finanza noto come “Volpe 132”, alcuni frammenti metallici compatibili con un elicottero Agusta A109 sono stati recuperati lungo il litorale di Maddalena Spiaggia, nel territorio di Capoterra.

Secondo l’indiscrezione lanciata da L’Unione Sarda, il materiale, emerso dopo la violenta mareggiata del Ciclone Harrry che ha colpito la costa sud dell’isola, è stato immediatamente sequestrato e trasferito alla Procura di Cagliari. Gli accertamenti tecnici sono ora affidati al Ris dei Carabinieri, che sta analizzando i reperti per stabilirne l’origine.

Un caso mai chiarito

L’episodio riporta alla memoria la tragedia del 2 marzo 1994, quando un elicottero della Guardia di Finanza scomparve improvvisamente dai radar durante un volo di ricognizione al largo di Muravera. A bordo si trovavano i militari Fabrizio Sedda e Gianfranco Deriu, mai più ritrovati.

Secondo le ricostruzioni dell’epoca, il velivolo avrebbe perso i contatti con il controllo aereo a causa di una deflagrazione in volo. Tuttavia, le cause dell’incidente non sono mai state chiarite, alimentando negli anni dubbi e ipotesi, tanto da far guadagnare al caso l’appellativo di “Ustica sarda”.

I nuovi sviluppi investigativi

I frammenti rinvenuti, parrebbero circa una quarantina di pezzi sparsi lungo centinaia di metri di costa, sono ora al centro di un’indagine coordinata dalla Procura di Cagliari. Gli inquirenti stanno lavorando per verificare se si tratti effettivamente di parti dell’elicottero scomparso oltre tre decenni fa.

Coinvolti nelle analisi anche i tecnici di Leonardo, gruppo industriale attivo nei settori della difesa e dell’aerospazio, che contribuiranno a identificare con precisione i componenti. Se la compatibilità dovesse essere confermata, il nuovo fascicolo verrebbe collegato all’inchiesta originaria, riaprendo ufficialmente uno dei misteri dell’isola. Nel corso degli anni sono state aperte 4 inchieste, nonche è rimasta viva l’attenzione parlamentare con diverse interrogazioni, l’ultima risalente al 2013 a firma di Michele Piras (Sel).

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