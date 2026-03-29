Silius, armi clandestine in un ovile: arrestato allevatore 41enne

Operazione mirata delle forze dell’ordine nelle campagne del Sud Sardegna, dove è scattato un arresto per detenzione illegale di armi. Nella serata di ieri, a Silius, i Carabinieri della stazione di San Nicolò Gerrei, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno fermato un allevatore 41enne già noto alle forze di polizia.

L’intervento è stato il risultato di una prolungata attività investigativa, che ha portato i militari a effettuare controlli mirati in aziende agricole e ovili della zona. Durante una perquisizione all’interno della proprietà dell’uomo, i Carabinieri hanno individuato un nascondiglio realizzato tra le balle di fieno. All’interno erano occultate due armi da fuoco: una pistola Beretta calibro 9 corto, completa di caricatore, e una doppietta calibro 16.

Entrambe le armi presentavano le matricole abrase, elemento che ne impedisce l’identificazione e la tracciabilità. Insieme alle armi sono state rinvenute anche 79 cartucce calibro 16, tutte perfettamente funzionanti. Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici e balistici per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminosi.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di possesso di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, dove resta a disposizione degli inquirenti.

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