Ossi, i Carabinieri salvano Fiamma: incatenato senza cibo né acqua

Intervento dei Carabinieri a Ossi per un caso di maltrattamento animale che ha portato alla denuncia di un uomo e al sequestro di un cane trovato in condizioni critiche.

Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi, i militari hanno individuato nel giardino dell’abitazione dell’indagato un cane meticcio in evidente stato di sofferenza. L’animale appariva fortemente debilitato, con segni evidenti di deperimento fisico.

A peggiorare la situazione, il cane era legato a una catena arrugginita che ne limitava fortemente i movimenti, senza la possibilità di muoversi liberamente o trovare riparo adeguato. L’ispezione ha fatto emergere un quadro ancora più preoccupante: totale assenza di cibo e acqua e nessun ricovero idoneo per proteggere l’animale. L’area risultava inoltre invasa da deiezioni, con un evidente rischio per la salute del cane.

Il cane, chiamato Fiamma, è stato immediatamente sequestrato e affidato al canile competente, dove ha ricevuto le prime cure necessarie. Il personale ha provveduto ad avviare la profilassi sanitaria, alla microchippatura e a garantirgli una sistemazione adeguata alle sue condizioni.

Per il proprietario è scattata la denuncia per il reato di maltrattamento di animali. Le autorità stanno ora proseguendo con gli accertamenti del caso.

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