Sassari, rubano rame da edificio storico: arrestati due uomini

Arrestati in flagranza due uomini a Sassari mentre sottraevano rame da un edificio pubblico di interesse storico-culturale. L’operazione della Polizia di Stato arriva in un momento di particolare attenzione sul fenomeno dei furti di “oro rosso”, intensificatisi nelle ultime settimane.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone sospette nei pressi della biblioteca della Soprintendenza, in via Monte Grappa. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a rintracciare rapidamente i sospetti, trovandoli in possesso di ingenti quantità di materiale appena asportato.

I due trasportavano circa 80 chilogrammi di rame, tra cavi elettrici e grondaie divelte, nascosti all’interno di borsoni e persino di un passeggino utilizzato per il trasporto. Il materiale recuperato è risultato provenire proprio dall’edificio pubblico segnalato, sottoposto a tutela per il suo valore storico e culturale. Un danno che si aggiunge a una lunga serie di episodi analoghi che hanno colpito strutture pubbliche cittadine.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati in flagranza e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato successivamente convalidato con rito direttissimo.

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