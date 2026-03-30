Adopo sposa Klàra: festa di matrimonio in casa Cagliari

Michael Adopo e Klàra si sposano a Cagliari, circondati dall'affetto degli amici, dei familiari e dei compagni di squadra rossoblù

Una giornata speciale per Michael Adopo. Il centrocampista del Cagliari ha approfittato della pausa nazionali per pronunciare il fatidico “sì” insieme alla sua compagna Klàra. Il matrimonio, che ha visto la partecipazione di numerosi compagni di squadra, si è svolto in Municipio a Cagliari nel weekend.

Tra gli invitati, spiccavano Gabriele Zappa, Alen Sherri, il capitano Leonardo Pavoletti e Andrea Belotti. Adopo si è presentato a Palazzo Bacaredda vestito in total white, scelta non usuale per uno sposo. Dopo lo scambio degli anelli la giornata è proseguita con la classica festa culminata nel taglio della torta.

Tutto rigorosamente documentato da tantissime stories sui social. Per Michel e Klàra ci sarà poco tempo adesso per la luna di miele, con il calciatore che dovrà concentrarsi per il prossimo impegno contro il Sassuolo.

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