Quartucciu, ubriaco e senza patente aggredisce i Carabinieri: arrestato

Episodio singolare a Quartucciu, dove un intervento per un semplice incidente stradale si è concluso con l’arresto di un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato con una chiamata al 112 per segnalare un tamponamento avvenuto in via Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena per i rilievi del caso. Durante i controlli è però emerso che il conducente che aveva richiesto l’intervento, un 51enne già noto alle forze dell’ordine, era alla guida senza aver mai conseguito la patente.

La situazione si è aggravata ulteriormente quando l’uomo è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo con un valore quasi quattro volte superiore ai limiti di legge. A quel punto è scattata la procedura per il sequestro amministrativo del veicolo.

Durante le operazioni, il 51enne avrebbe reagito con violenza, opponendo resistenza ai militari. Secondo quanto ricostruito, avrebbe rivolto gravi minacce di morte e tentato di colpire i Carabinieri con pugni, nel tentativo di impedire le procedure.

La situazione è stata riportata sotto controllo e l’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.

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