Bosa, restaurato il Crocifisso del XVII secolo di Santa Croce

Restituito alla comunità un importante simbolo di fede e tradizione a Bosa, dove è stato completato il restauro del Cristo crocifisso custodito nella Chiesa di Santa Croce.

Il manufatto, risalente alla seconda metà del XVII secolo e realizzato da maestranze locali, rappresenta un elemento di grande rilievo sotto il profilo storico, artistico e devozionale. L’intervento di restauro è stato promosso dalla Diocesi e condotto sotto la supervisione della Soprintendenza di Cagliari, permettendo di recuperare e valorizzare un’opera profondamente radicata nella cultura del territorio.

Il crocifisso riveste un ruolo centrale nella tradizione religiosa locale: ogni anno viene portato in processione durante il Martedì Santo, in occasione dei suggestivi riti dei Misteri. Si tratta di una pratica ancora viva in pochi centri della Sardegna, tra cui proprio Bosa, dove rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.

Il completamento del restauro sottolinea l’importanza di investire nella conservazione del patrimonio culturale, considerato una memoria viva capace di tramandare valori, storia e identità.

L’Amministrazione comunale ha espresso “sincera gratitudine a tutti i soggetti coinvolti per l’impegno, essenziale per la salvaguardia di beni che appartengono all’intera collettività”.

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