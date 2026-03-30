Dinamo Sassari, ko 103-108 con Treviso: salvezza a rischio e clima teso

Domenica amara per la Dinamo Sassari, battuta in casa da Treviso con il punteggio di 103-108 e ora sempre più vicina alla zona retrocessione. La sconfitta al PalaSerradimigni pesa non solo per il risultato, ma soprattutto per la classifica: i biancoblù si trovano ora a soli 4 punti dalla zona retrocessione, occupata proprio da Treviso. Una situazione resa ancora più delicata dal fatto che i veneti hanno una partita in meno e, con il successo in Sardegna, hanno ribaltato anche la differenza canestri negli scontri diretti.

Partita dai due volti

La gara ha raccontato una Dinamo altalenante. Partenza shock con un parziale di 3-15 nei primi minuti, poi la reazione fino al +11 che lasciava presagire un esito diverso.

Nel finale, però, il crollo. Decisiva anche l’uscita per falli dei lunghi Thomas, McGlynn e Vincini, che ha lasciato la squadra senza riferimenti sotto canestro.

Fischi del pubblico

Al termine del match, la squadra è stata contestata dai tifosi, delusi da una prestazione considerata insufficiente in un momento cruciale della stagione.

“Chiedo scusa ai nostri tifosi per come abbiamo interpretato una partita così importante” ha dichiarato l’allenatore Veljko Mrsic. “Ne abbiamo parlato negli spogliatoi. A parole siamo tutti allineati ma ora servono i fatti. Stiamo cercando soluzioni per uscire da questo momento”.

Ora lo sguardo è rivolto allo scontro diretto contro Cantù, in programma il 4 aprile. Le due squadre sono appaiate in classifica e la gara potrebbe risultare decisiva nella corsa alla salvezza. Una sconfitta complicherebbe ulteriormente il cammino, mentre Treviso resta in agguato, pronta a sfruttare ogni passo falso nelle ultime giornate.

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