Alà dei Sardi, il Comune premiato a Roma per le buone pratiche ambientali

Alà dei Sardi premiato a Roma alla Serr 2025 per il progetto “Ricicliadi”, esempio di sostenibilità e riduzione dei rifiuti

Importante riconoscimento per Alà dei Sardi, premiato a Roma nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr) 2025 grazie al progetto “Ricicliadi – campioni di buone pratiche sostenibili”.

La cerimonia si è svolta il 26 marzo presso la Europa Experience – David Sassoli, dove sono state premiate le migliori iniziative italiane dedicate alla riduzione dei rifiuti. Il Comune sardo, parte della Rete dei Comuni Sostenibili, ha ricevuto il riconoscimento nella categoria pubbliche amministrazioni, con il supporto del Consorzio Biorepack.

Le “Ricicliadi” rappresentano un modello di diffusione delle buone pratiche ambientali, con azioni partecipate che coinvolgono cittadini, scuole, associazioni e imprese locali. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della Serr, che promuove una vera e propria “call to action” europea per ridurre la produzione di rifiuti e favorire comportamenti sostenibili.

Il progetto di Alà dei Sardi è stato selezionato dal Comitato promotore nazionale della Serr, composto tra gli altri da Legambiente, Anci e il Centro di Coordinamento Raee. Il premio consiste in un’opera artistica dedicata al tema dei rifiuti elettronici, realizzata dallo studente Mike Smerzi. Tutti i vincitori italiani accederanno ora alla fase finale europea, in programma a Bruxelles nel giugno 2026.

“Questo riconoscimento rappresenta per la nostra comunità un motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso intrapreso verso la sostenibilità ambientale” ha commentato soddisfatto il sindaco di Alà dei sardi Francesco Ledda. “Desidero condividere questo risultato con tutte le realtà locali – associazioni, scuole, imprese e volontari – che, con il loro contributo quotidiano, rendono possibile costruire un futuro più sostenibile per le nuove generazioni”.

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