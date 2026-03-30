51enne disperso nelle campagne del cagliaritano: salvato dai Vigili del fuoco

Si è conclusa con un lieto fine la drammatica vicenda di un uomo di 51 anni che dalla scorsa notte risultava disperso nelle aree impervie della località “Su Lilloni”, una zona montuosa e fitta di vegetazione situata tra i comuni di Pula, Sarroch e Villa San Pietro. L’uomo, uscito per una scampagnata, aveva perso l’orientamento a causa del terreno scosceso e del calare del buio, rimanendo intrappolato nella macchia mediterranea.

Per le ricerche è stato istituito un Posto di Comando Avanzato (UCL) dei Vigili del Fuoco, che ha coordinato un dispiegamento massiccio di forze specializzate: Esperti in TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per mappare le aree di ricerca, Unità Cinofile per il tracciamento olfattivo, Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per operare nei canaloni più ripidi, Nucleo SAPR (Droni) dotati di termocamere per il sorvolo notturno, Elicottero “Drago 144” del Reparto Volo Sardegna per le ricognizioni dall’alto.

Dopo oltre 24 ore di ricerche ininterrotte, nella mattinata di oggi le squadre di terra sono riuscite a localizzare il disperso. L’uomo, sebbene visibilmente infreddolito e disidratato a causa della notte trascorsa all’addiaccio, è stato trovato in buone condizioni generali di salute. Dopo essere stato messo in sicurezza e trasportato a valle, è stato affidato al personale sanitario per i controlli di rito.

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