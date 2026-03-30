Probabili formazioni Bosnia-Italia, le scelte di Gattuso su Palestra e Caprile

Nella giornata di domani la Nazionale italiana del Commissario tecnico Gennaro Gattuso scenderà in campo a Zenica contro la Bosnia, nel match finale valevole per l’accesso ai Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico.
Gli azzurri arrivano al match dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord con le reti di Tonali e Kean, che hanno concesso agli italiani di giocarsi l’ultima gara che concederà il pass per la Coppa del Mondo.
Per quanto riguarda i rossoblù in Nazionale dovrebbe essere nuovamente escluso dai convocati l’estremo difensore Elia Caprile, a favore del titolare Donnaruma, Carnesecchi e Meret. Tra i convocati rientrerà quasi sicuramente Marco Palestra, in ballottaggio con Politano per una maglia da titolare anche se l’esterno del Napoli parte in vantaggio dopo la titolarità nello scorso match.
La gara sarà trasmessa domani in chiaro sui canali Rai con fischio d’inizio alle ore 20:45.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Pio Esposito.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it